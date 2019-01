Paderno Dugnano, tenta di suicidarsi gettandosi nel vuoto: salvata in extremis

La notte dell'1 gennaio aveva deciso di farla finita e stava per lanciarsi nel vuoto dal balcone della sua abitazione, al terzo piano di un condominio a Paderno Dugnano. Per fortuna però i carabinieri di Desio sono riusciti a salvare in extremis la 50enne.

A sollecitare l'urgente intervento dei militari era stato lo psicoterapeuta che segue la donna, il quale aveva appena ricevuto da lei alcuni messaggi che lasciavano pensare a un gesto estremo. Dopo la richiesta d’aiuto, una pattuglia si è precipitata sul posto, scoprendo una situazione di imminente pericolo: la signora era seduta sul parapetto dalla finestra del proprio appartamento con le gambe a penzoloni nel vuoto.

I due militari hanno così deciso di dividersi. Uno è rimasto all’esterno e ha allacciato un dialogo con la donna. L’altro militare invece è salito su al terzo piano. La porta di casa era chiusa, ma fortunatamente nel palazzo vivevano i genitori, che hanno fornito le chiavi. Il secondo carabiniere è così riuscito a entrare silenziosamente in casa. La donna, che nel frattempo stava parlando con l’altro militare, è stata così benevolmente 'cinturata' alla spalle e tratta in salvo.

Sul posto poi è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato la 50enne, da tempo in cura per problemi di depressione, all’ospedale di Garbagnate Milanese.