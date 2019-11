PalaDesio, tensione e fumogeni tra i tifosi del Cantù e del Fortitudo Bologna

Una ventina di tifosi segnalati durante la partita di basket tra Cantù e Fortitudo Bologna, domenica nel tardo pomeriggio, al PalaDesio. Al termine dell’evento sportivo, vinto dagli atleti bolognesi, è salita la tensione tra le due tifoserie avversarie e si è registrato anche il lancio di due fumogeni.

Sono intervenuti i carabinieri di Desio, presenti sul posto con decine di uomini in divisa a tenere sotto controllo la partita per un servizio di ordine predisposto in collaborazione con la polizia di Stato. Una ventina circa di tifosi, di entrambe le tifoserie, sono stati segnalati per il loro comportamento sopra le righe anche in rapporto al tifo sportivo. Fortunatamente non si sono registrati feriti.