Si allenano nonostante il divieto per coronavirus: i carabinieri chiudono una palestra

Una vera e propria seduta di allenamento in corso a cui hanno preso parte il titolare e due iscritti all'interno di una palestra che in realtà doveva essere chiusa. Questa la scena che si è presentata davanti ai carabinieri che nel pomeriggio di lunedì a Besana Brianza hanno effettuato un controllo all'interno dell'attività.

Nei locali si stavano allenando il titolare insieme a due iscritti e la seduta è stata interrotta dall'arrivo delle forze dell'ordine che hanno disposto a chiusura forzata della palestra. Tra le misure e le restrizioni in vigore con il decreto approvato domenica 8 marzo è prevista anche la chiusura delle palestre fino al prossimo 3 aprile come misura preventiva per il contenimento del contagio da Covid-19.

I tre sono stati denunciati per la violazione dell'articolo 650 del codice penale che prevede anche l'arresto fino a tre mesi.