Trovato a Milano Paolo Altamente, l'uomo scomparso a inizio agosto da Desio

È stato ritrovato lunedì 3 settembre alla stazione Cadorna di Milano Paolo Altamonte, il 69enne di Desio di cui si erano perse le tracce a inizio agosto. A segnalare la presenza dell'uomo alle forze dell'ordine è stato un passante che aveva visto la richiesta di aiuto dei parenti sui social.

L'uomo, che soffre di schizofrenia, sta bene ma è stato accompagnato all'ospedale per gli accertamenti del caso. Non è ancora chiaro il motivo che lo abbia spinto ad allontanarsi da casa, pochi giorni prima della scomparsa aveva manifestato l'intenzione di andare in pellegrinaggio a Lourdes.