Paolo Busnelli è il nuovo presidente di Acsm Agam

Paolo Busnelli è il nuovo presidente della società Acsm Agam.

Il Sindaco di Monza, Dario Allevi, ha siglato il decreto che designa il Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione di della società partecipata al 10.53% dal Comune di Monza. La designazione è avvenuta in seguito all’avviso pubblicato dal Comune il 18 aprile scorso, al quale hanno risposto 13 aspiranti candidati.

Paolo Busnelli, imprenditore monzese, classe 1962, dopo la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di Milano ha maturato una solida esperienza lavorativa nel settore commerciale e marketing, ricoprendo ruoli manageriali per importanti gruppi italiani ed esteri. L’incarico, di durata triennale, risulta particolarmente strategico poiché inserito nei patti parasociali della maxi-aggregazione delle multiutilities del nord della Lombardia, che coinvolge i territori di Monza, Como, Lecco, Varese e Sondrio, nonché il partner industriale A2A SpA.

“Al futuro Presidente i miei migliori auguri di buon lavoro. Sono arrivate candidature da diverse parti del paese, ma non ho avuto dubbi a scegliere un monzese doc con un curriculum vitae di assoluto prestigio. Credo, infatti, che anche scelte come questa aiutino un territorio a crescere, creando quel senso di appartenenza alla comunità fondamentale per affrontare le tante sfide da vincere grazie al gioco di squadra” ha commentato il Sindaco Dario Allevi.