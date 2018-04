Disavventura per mamma e i suoi piccoli caduti in un tombino in Villa Reale: salvati

Avventura a lieto fine grazie alla pronta segnalazione di alcuni visitatori e dell'Enpa per mamma e cuccioli di germano reale alla Reggia di Monza.

L'allegra famigliola che da qualche tempo scorrazza tra il cortile della Reggia, il parco e la fontana reale mercoledì 25 aprile ha dovuto fare i conti con un imprevisto. Mentre i piccoli stavano nuotando con la mamma nella fontana rotonda nel cortile davanti alla Reggia, forse spaventati per il gran viavai di visitatori - sono fuggiti in tutta fretta in direzione della Villa. Nella fuga il gruppo si è ritrovato sopra un grande tombino, chiuso da una grata con le sbarre piuttosto distanti e i nove piccoli sono caduti nel tombino, mentre la mamma e il decimo fratellino sono rimasti nella fontana.

Alcune persone fortunatamente hanno assistito alla scena e hanno subito avvertito il personale della Villa Reale che ha contattato l'Enpa di Monza. Sul posto sono arrivati prontamente Sergio Banfi, responsabile della sede operativa ENPA, e le volontarie Paola ed Eleonora. La guardia di sorveglianza in servizio, Maurizio, intuendo la posizione dei piccoli all'interno dei sotterranei grazie al loro pigolio, ha potuto accompagnare i tre soccorritori nel punto esatto: qui, ben nascosti nell’intercapedine in mezzo alle tubature, Sergio, Paola ed Eleonora, con un piccolo retino e un bel po’ di fatica, hanno recuperato tutti e nove i germanini sistemandoli poi in uno scatolone.

Riportati alla luce, i piccoli, ripresisi dopo la brutta esperienza, sono stati poi liberati nella fontana dove hanno potuto ricongiungersi alla mamma e al fratellino. “ENPA ricorda inoltre che i germani sono animali selvatici che non vanno avvicinati, sia per non spaventarli sia per non abituarli al contatto con l'umano” hanno fatto sapere dalla sede monzese dell'associazione.