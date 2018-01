S'impadroniscono di un posteggio: parcheggiatori abusivi smascherati

Si erano improvvisati parcheggiatori, prendendo in "appalto" un’ampia area di sosta in via Indipendenza e in via Quarto a Cesano Maderno, accanto al mercato comunale. I quattro cittadini nigeriani – tutti tra i 27 e i 37 anni con permesso di soggiorno ma senza documenti – chiedevano pure un compenso per il loro servizio.

I carabinieri hanno sequestrato il loro incasso: in tutto 40 euro in monetine. E ora i quattro cittadini stranieri rischiano una multa tra i 726 e i 2.918 euro. Pare che i quattro avessero l’abitudine di fare i parcheggiatori abusivi non solo in Brianza, ma anche a Como, Novara, Foggia e Torino.