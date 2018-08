Malpensa, dal parcheggio spariscono le auto: notte in strada e l'auto ha 300 km in più

Credeva di arrivare al parcheggio, prendere la propria auto e tornare tranquillamente a casa. Credeva, appunto. Perché in realtà è stato costretto a passare una notte e una giornata in strada impegnato in una particolarissima caccia al tesoro.

Incredibile disavventura all'aeroporto di Malpensa, dove un ragazzo e la sua fidanzata, entrambi di Lecco, sono stati costretti ad aspettare sedici ore per riavere la propria macchina, che avevano lasciato in un parcheggio di Somma Lombardo undici giorni prima.

Altri turisti rimasti senza auto

A raccontarlo è stato lo stesso giovane, che ha già presentato denuncia alla Questura di Lecco. La sua folle serata è iniziata verso le 18.30 di domenica, quando - una volta arrivato al parcheggio - si è accorto che della sua auto non c'era più traccia. In poche ore la stessa situazione si è ripetuta praticamente identica per decine e decine di turisti, che a più riprese - si parla almeno di quattro interventi in una notte - hanno chiamato i carabinieri.

La svolta per la coppia di fidanzati è arrivata soltanto la mattina successiva - dopo una notte passata nel capannone -, quando la vettura è stata trovata a casa del titolare di un altro parcheggio, che in realtà credeva solo di aiutare il collega, a Magnago.

Neanche di fronte all'auto, però, i due hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Il parcheggiatore ha infatti spiegato di non avere le chiavi perché le aveva un dipendente dell'altra ditta, che - stando a quanto messo a verbale dai ragazzi - le aveva prese proprio per i ritiri previsti in giornata.

A quel punto, il giovane ha chiesto aiuto a un familiare, che gli ha portato la chiave di riserva. Così, lunedì pomeriggio lui e la fidanzata sono finalmente ripartiti, con oltre sedici ore di "ritardo". E - stando a quanto denunciato dal ragazzo - con 300 chilometri in più sulla sua macchina.