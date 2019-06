Bovisio Masciago, il sindaco rinuncia al suo parcheggio e lo cede alle mamme

Il sindaco rinuncia al suo posto auto e lo cede alle mamme e alle donne in dolce attesa. A Bovisio Masciago le strisce dello stallo di piazza Oreste Biraghi, situato a fianco al municipio e tradizionalemente assegnato al primo cittadino, si colorano di rosa.

Si tratta del primo atto della Giunta comunale guidata dal sindaco Giovanni Sartori, che ha voluto rinunciare al posto auto per realizzare un "parcheggio di cortesia" dedicato a famiglie e mamme con bambini per avviare questo progetto in forma sperimentale.



“Sono ben consapevole che non si tratta di un gesto che cambia la vita delle persone e le sorti della città – afferma il sindaco – ma credo che l’azione amministrativa debba passare anche da piccoli gesti e dalla quotidianità. Sinceramente mi fa anche molto piacere il fatto che il primo atto ‘politico’ sia rivolto alla famiglia e, in particolare, alle donne e ai bambini. Saranno sempre al centro del nostro modo di agire, più volte abbiamo sottolineato la necessità di avere una Bovisio Masciago sempre più a misura d’uomo”.



Il parcheggio di cortesia è regolamentato dal disco orario: sono consentiti 60 minuti. Secondo il Codice della Strada non sarà possibile sanzionare l’occupazione indebita. “Mi fido della collaborazione degli automobilisti – conclude Sartori – e del loro buonsenso. La stessa attenzione che viene dimostrata dall’amministrazione comunale diventi il modo di agire di tutti i cittadini. Tutti sono chiamati a fare la loro parte. Il rispetto nei confronti delle regole e della collettività non dovrà mai venire meno”.