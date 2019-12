Lissone, aperto il nuovo maxi parcheggio in stazione: 205 posti gratuiti

A Lissone è ufficialmente aperto il nuovo parcheggio della stazione. Oltre duecento posti auto liberi e gratuiti, vicini al binario con direzione Milano e un sistema di videosorveglianza per garantire maggiore sicurezza ai pendolari.

L’area di sosta rappresenta la naturale prosecuzione di quella che era già esistente al fianco della Ciclostazione: nel corso del periodo estivo e autunnali, si è intervenuti con un restyling che ha permesso di portare il numero di stalli dagli iniziali 70 agli attuali 205. A completamento dell’intervento previsto per il 2020, nel quale è coinvolta per una residua parte anche la società RFI servizi, il numero complessivo di parcheggi raggiungerà quota 230.

Il “parcheggione” è già oggi dotato di illuminazione, telecamere di sorveglianza, segnaletica orizzontale e verticale e manto asfaltato. I lavori in corso però non si fermano. Già nelle prossime settimane il cantiere proseguirà per consentire il collegamento fra il “parcheggione” e via Perlasca così da favorire il deflusso dei pendolari; al tempo stesso, proseguiranno i lavori per il completamento dei percorsi per la mobilità pedonale e ciclopedonale, oltre che per la messa in sicurezza del muro di contenimento che separa l’area di sosta dai binari della stazione.

A cantiere concluso, è previsto il tracciamento della segnaletica orizzontale definitiva, l’asfaltatura dei tratti mancanti e la posa del manto colorato che contraddistinguerà il percorso ciclopedonale. Al tempo stesso, ad inizio 2020 saranno posati i nuovi archetti per la sosta ordinata delle biciclette, ospitata nei pressi della tettoia esterna limitrofa alla Ciclofficina, già oggi utilizzata dai pendolari con una capienza che sfiora il 100% dei 100 posti disponibili.

“Con i 205 stalli a disposizione dei pendolari agevoliamo la sosta di chi raggiunge la stazione ferroviaria in auto – afferma Concettina Monguzzi, sindaco di Lissone – è un’occasione per decongestionare la sosta nelle vie adiacenti e per proseguire nella riqualificazione della zona. La sicurezza delle auto in sosta sarà garantito dall’implementazione del sistema di videosorveglianza e dall’introduzione dell’illuminazione a LED. Al tempo stesso, dimostriamo forte sensibilità verso la mobilità ciclo-pedonale con la creazione di nuovi percorsi che favoriscono l’affluenza verso la stazione di ciclisti e pedoni”.