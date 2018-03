Scivoli, altalene e verde: nasce ABIOlandia, il parco giochi dell'ospedale San Gerardo

Scivoli, altalene, percorsi e verde. All'interno dell'ospedale San Gerardo nasce ABIOlandia, il parcogiochi voluto dalla Asst di Monza e da ABIO Brianza dove tutti i bambini che per vari motivi transiteranno dalle sale della struttura potranno trovare un momento di svago e gioco.

ABIOlandia, ecco come sarà il parco dell'ospedale

Giochi e scivoli presto saranno pronti ad accogliere i bambini dell'ospedale San Gerardo. Tutte le le attrezzature, la posa di pavimentazioni antitrauma dedicate e le finiture saranno realizzate in legno trattato e materiali di ottima qualità e dalla garantita manutenzione nel tempo. ABIOlandia, oltre a un'area gioco con percorsi, altalene e piccole attrazioni, troverà spazio anche un punto ristoro, un posto all’aperto dove concedersi un breve momento di relax, con un gazebo e panchine per chi sorveglia i bambini o è costretto a trattenersi in attesa.

Il progetto

Con ABIOlandia il San Gerardo fa un importante passo in avanti per diventare sempre più un ospedale a misura di bambino, attento alle esigenze dei piccoli degenti. Il progetto nasce in un momento di grandi cambiamenti della struttura ospedaliera più importante che ospita ABIO Brianza, l’associazione che si occupa del benessere dei bambini ricoverati in ospedale. La realizzazione della Palazzina di Accoglienza del San Gerardo di Monza e l’esigenza di ristrutturare un’area giochi, quella vicina a Villa Serena, ormai obsoleta, ha convinto il Consiglio Direttivo di ABIO Brianza ad accogliere l’appello della Direzione Generale della ASST di Monza di farsi promotori nella realizzazione di un progetto che persegue in pieno una delle finalità del proprio Statuto nonché una delle missioni principali per cui ABIO Brianza esiste ed opera: l’accoglienza e il gioco.

“Grazie ad ABIO Brianza – sottolinea Matteo Stocco, Direttore Generale della ASST di Monza – nel contesto di ristrutturazione dell’intero ospedale si inserisce la realizzazione di un’intera area dedicata ai più piccoli e ai più fragili, il primo parco giochi in un luogo di cura e un giardino per i degenti della Neuropsichiatria. Un occhio di riguardo per i bambini che frequentano il nostro ospedale, per mantenere vivo quell’aspetto ludico e di gioco così importante nella vita e nella giornata di ognuno di loro”.

Un piccolo giardino per la Neuropsichiatria Infantile

Al progetto di ABIOlandia si affianca il progetto del giardino di uso esclusivo ai degenti di Neuropsichiatria Infantile che verrà realizzato nell’area verde interna al reparto e che prevede l’installazione di due gazebo con tavoli e di una siepe verde a protezione della privacy dei degenti. Entrambe le realizzazioni sono state seguite e progettate a titolo gratuito per ABIO Brianza dall’architetto Cesare Mondelli con il coordinamento dell’Ufficio Tecnico della ASST di Monza.

Raccolta fondi: come sostenere il progetto

Il parco giochi del San Gerardo dovrebbe essere pronto per l'estate e intanto è iniziata una attività di raccolta fondi mirata a questo importante progetto del valore di circa 70mila euro.

Per chi volesse contribuire: ABIO Brianza – Associazione per il Bambino In Ospedale onlus Via Pergolesi, 33 - 20900 MONZA - Tel. 039/233.3653 – Fax 039/233.2450 e-mail: segreteria@abiobrianza.org, sito web: www.abiobrianza.org C.F. 94511210158 UNICREDIT cod. IBAN: IT 02 J 02008 20400 000103750871 - cod. BIC: UNCRITM1350 CREDITO VALTELLINESE cod. IBAN: IT 42 C 05216 20406 000000000403 – cod. BIC: BPCVIT2S