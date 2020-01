Blitz dei carabinieri nel bosco dello spaccio: identificate venti persone nel parco delle Groane

Controlli sempre fitti dei carabinieri di Desio nell’area di spaccio del parco delle Groane. Mercoledì pomeriggio, i militari della Tenenza di Cesano Maderno, con il supporto delle Squadre di Intervento Operativo del Terzo Reggimento Lombardia, hanno messo a segno un controllo straordinario nell'area di Ceriano Laghetto: in particolare sono state controllate stazione e zone boschive. Dieci i militari che hanno perlustrato i boschi e hanno fermato e controllato oltre 20 persone.

Tra di loro, sono stati identificati due personaggi pluripregiudicati: un 42enne e un 39enne, entrambi di Monza. Per i due, probabilmente arrivati per rifornirsi di droga dai pusher locali, è stato proposto il foglio di via obbligatorio da Ceriano.