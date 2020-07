Prosegue la bonifica dell'ex bosco della droga a Ceriano: trovata anche una pistola

Prosegue la lotta alla criminalità all'intento del Parco delle Groane nell'area di Ceriano Laghetto, zona in cui fino a qualche mese fagli spacciatori facevano affari d'oro. L'area è letteralmente nelle mani dei volontari del Gst (Gruppo supporto territoriale) che, con l'aiuto della polizia locale, hanno messo a segno un repulisti generale.

In 80 giorni, come riportato dal sindaco di Ceriano Dante Cattaneo (Lega), sono state trovate e sequestrate 32 armi (nelle scorse ore è stata trovata anche una pistola), ma non solo: sono stati trovati e sequestrati anche 44 cellulari dei pusher e diverse dosi di sostanze stupefacenti.

Un'azione di bonifica messa a segno anche attraverso un metal detector, un'azione che "non ha probabilmente eguali a livello nazionale — chiosa Cattaneo —. Ecco perché oggi possiamo parlare di ex bosco della droga. Ora i cittadini onesti devono fare il resto: riappropriarsi di quei boschi ancora di più rispetto a quanto stanno facendo nelle ultime settimane".