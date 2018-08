Bosco della droga: proseguono i controlli dei carabinieri nel Parco delle Groane

Non si fermano nemmeno ad agosto i controlli nel “supermarket dello spaccio”: la vasta area del Parco delle Groane tra Ceriano Laghetto, Solaro e Cesano Maderno dove esiste uno dei più vasti fenomeni di vendita di droga in Lombardia.

I controlli sono avvenuti nella notte tra lunedì e martedì. Venti gli uomini utilizzati, tra compagnia di Desio e Cio (compagnia di intervento operativo) di Milano. Le forze dell’ordine hanno perlustrato palmo a palmo le stazioni, ma anche i boschi, scoprendo che, nemmeno ad agosto inoltrato, la compravendita di droga si interrompe. Anzi.

Alla fine, dopo tre ore di intensi controlli, sono stati distribuiti cinque fogli di via, ad altrettanti clienti delle province di Como e Milano. Uno di loro aveva già ricevuto il foglio di via in precedenza. Sono stati denunciati per detenzione di stupefacenti anche un uomo di 35 anni di Solaro e due minorenni, sempre di Solaro. Tutti e tre sono stati sorpresi a spacciare droga nel parchetto di via Giusti.