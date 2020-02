Bimbo ha fretta di nascere e viene alla luce in ambulanza

Troppa fretta di conoscere il mondo, di vedere la sua mamma e di nascere. Così non ha aspettato nemmeno di arrivare in ospedale ed è venuto alla luce in ambulanza.

Lieto evento nella mattinata di mercoledì 5 febbraio a Cantù, nel Comasco, alle porte della Brianza. Un minuto prima delle 8 G.M., è venuto al mondo su un'ambulanza della Croce Rossa in via Papa Giovanni XXIII.

Il piccolo e la sua mamma, S.C. di 32 anni, stanno bene e sono stati accompagnati all'ospedale Sant'Anna, per la consueta degenza post parto.