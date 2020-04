Monza, donna partorisce in casa guidata al telefono dall'infermiera del 118

Aveva fretta di venire al mondo. Mamma e papà hanno chiesto aiuto al 118 ma lei non ha resistito ed è nata in cinque minuti (letteralmente!). Parto tra le mura di casa a Monza nel pomeriggio di giovedì 9 aprile.

Tutto è iniziato alle 13.12 quando alla centrale operativa dell'azienda regionale di emergenza urgenza (da mesi in prima linea per l'emergenza coronavirus) è arrivata una richiesta di soccorso. Il motivo? Parto imminente. L'infermiera della Soreu Metropolitana ha fornito alla mamma e al papà le istruzioni su come comportarsi in attesa dell'ambulanza. Ma i soccorritori non hanno fatto in tempo ad arrivare a casa della coppia: Vittoria è venuta al mondo alle 13.17.

Mamma e bimba stanno bene sono state trasportate all'ospedale San Gerardo per gli accertamenti. "Stiamo vivendo un momento davvero difficile. Ma per fortuna le buone notizie non si fanno attendere!", commentano dalla centrale operativa.