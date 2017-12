Orio al Serio festeggia il 12milionesimo passeggero: la vincitrice è brianzola

E' brianzola la dodicimilionesima passeggera di Orio al Serio. Chiara Filipponi, 22 anni, residente a Carnate, laureanda in Psicologia applicata in Bicocca, è stata premiata come dodicimilionesima passeggera in transito dallo scalo bergamasco dal primo gennaio 2017.

La giovane giovedi' era a Orio pronta per imbarcarsi su un volo Ryanair diretta a Lisbona per poi proseguire per la Guinea dove conoscerà la famiglia del suo ragazzo, Samuele. Ad accogliere Chiara in aeroporto i vertici di Sacbo, la società di gestione, guidati dal direttore generale Emilio Bellingardi.

La fortunata passeggera ha ricevuto un biglietto Ryanair valido per un anno, diversi gadget e una vip card.