Inaugurata la passerella ciclopedonale di viale Stucchi, intitolata a Simone Della Vella

Una passerella ciclopedonale per mettere in sicurezza il quartiere Sant'Albino e connettere attraverso un'infrastruttura fortemente voluta dai cittadini due città, Monza e Brugherio, per far attraversare viale Stucchi a pedoni e ciclisti.

E' stata ultimata e inaugurata la passerella ciclopedonale lungo viale Stucchi, a ridosso del cimitero di Monza. Sabato mattina, alla presenza del sindaco di Monza, Dario Allevi e del vicesindaco Simone Villa, insieme al primo cittadino del comune di Brugherio, Marco Troiano, la passerella è stata ufficialmente intitolata a Simone Della Vella, il giovane che nel 2012 proprio in quel tratto, mentre era in sella alla sua bicicletta, ha perso la vita, travolto da un camion.

Per anni i residenti del quartiere hanno chiesto risposte in termini di sicurezza e, dopo attese e ritardi nella costruzione dell'opera a cui si sono dedicate diverse amministrazioni comunali, sabato la bandiera tricolore si è levata accanto alla targa che porta il nome di Simone Della Vella, alla presenza dei familiari.