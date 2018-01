Verano Brianza, a terra spunta la patente di Ignazio Moser

La patente di Ignazio Moser in Brianza. Curioso ritrovamento quello effettuato da tre dipendenti comunali, a Verano.

Nei giorni scorsi, come racconta Il Giornale di Monza, tre operatori del municipio mentre erano al lavoro lungo la pista ciclopedonale di via Comasina hanno trovato il documento di guida del famoso ciclista, ex concorrente del Grande Fratello, noto alle cronache rosa per la love story con Cecilia, la sorella di Belen Rodriguez.

Come la patente dello sportivo sia finita proprio a Verano Brianza, resta un mistero. Il personale in servizio che ha effettuato il ritrovamento ha consegnato il documento alla polizia locale.