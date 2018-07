Mancano i medici durante l'estate: chiude la pediatria dell'ospedale di Carate Brianza

Mancano i medici e l'ospedale di Carate Brianza chiude il reparto di pediatria durante l'estate. Non solo: nei mesi più caldi dell'anno ci sarà anche un ridimensionamento delle attività pediatriche. Il fatto è stato reso noto dall'azienda socio sanitaria di Vimercate con una nota.

Un reparto chiuso e servizi ridotti, ma la direzione dell'Asst ha voluto garantire "la presenza ininterrotta di un medico pediratra che si dedicherà completamente all’attività del punto nascita e alla gestione delle emergenze di pronto soccorso". Nessuna variazione anche l'attività del punto nascite: saranno garantiti tutti i controlli post parto ai neonati.

Ma non è tutto: "I pazienti pediatrici che dovessero accedere al pronto soccorso di Carate potrebbero, a eccezione delle situazioni di emergenza, dover affrontare attese molto prolungate — si legge in un comunicato dell'Asst —. Per tale ragione si invita la popolazione a rivolgersi innanzitutto al proprio pediatra di libera scelta o ad altri ospedali situati a breve distanza da Carate Brianza".