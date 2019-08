Violenza sessuale su un bambino di 11 anni, arrestato pedofilo monzese

Un uomo di 37 anni, monzese, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Monza con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di un bambino di 11 anni. A far scattare le indagini che hanno fatto luce sull'agghiacciante episodio è stata la denuncia presentata lo scorso sei agosto da parte dei genitori del bambino che hanno raccontato ai carabinieri i fatti che si sarebbero consumati a luglio mentre il minore si trovava a Parma.

Il presunto pedofilo è finito in manette, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Parma, ed è stato fermato lo scorso 14 agosto. L'uomo, residente a Monza, risulta incensurato. Sulla vicenda gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e le indagini sono ancora in corso. L'uomo si trova ora in carcere a Monza a disposizione dell'autorità giudiziaria che nei prossimi giorni fisserà l'interrogatorio di garanzia.