Pedopornografia, maxi operazione in Lombardia: 4 arresti e 18 indagati

Quattro arresti e diciotto persone indagate. Questi i numeri della maxi operazione di contrasto alla pedopornografia condotta dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni della Lombardia e coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano.

Nell'ambito dell'indagine sono finite in manette quattro persone trovate in possesso di ingenti quantitativi di materiale pedopornografico. Il blitz è scattato nella mattinata del 20 giugno e sono state effettuate perquisizioni in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche.

Seguiranno ulteriori dettagli.