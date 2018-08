Perde la borsetta con la droga dentro, poi va a riprenderla dai carabinieri: ragazza 'segnalata'

Ha ritrovato la sua borsa. Ma ha trovato anche i guai.

Una ragazza di ventuno anni, una studentessa italiana senza nessun precedente, è stata segnalata alla Orefettura per "detenzione per uso personale di sostanza stupefacente" dopo che i carabinieri di Bernareggio hanno trovato nella sua borsetta una "dose" di marijuana.

A consegnare indirettamente la borsa ai militari, naturalmente senza volerlo, è stata la stessa giovane, che martedì sera l'ha appoggiata sul tetto della propria auto prima di partire e l'ha persa in strada. A trovarla è stato un uomo, che l'ha raccolta e consegnata ai carabinieri della stazione, che all'interno hanno scoperto 0,3 grammi di marijuana.

Mercoledì mattina, la studentessa si è presentata dagli stessi carabinieri per denunciare lo smarrimento e a quel punto ha riconosciuto la borsetta come quella che poche ore prima l'uomo aveva portato in caserma.

Così, i militari hanno riconsegnato la borsa alla giovane, ma solo dopo averla "segnalata" alla Prefettura.