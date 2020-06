Ex Embraco, per i magistrati è stata bancarotta fraudolenta: perquisizioni anche in Brianza

Perquisizioni e sequestri della Guardia di Finanza in Piemonte e Lombardia venerdì 19 giugno 2020, nei confronti della Ventures srl, società che ha acquisito il ramo d’azienda della ex Embraco di Riva presso Chieri con la cessione del sito industriale.

Cinque gli indagati, quattro italiani e un israeliano, accusati di essersi appropriati per fini personali di parte del finanziamento di 12,7 milioni pagati in tre tranches dal luglio 2018 dalla Embraco (gruppo Whirlpool) alla Ventures per l'acquisto del ramio di azienda. Si indaga anche su un aumento di capitale, a cui era vincolata l'ultima tranche, che sarebbe stato finanziato utilizzando denaro delle cessioni precedenti. I soldi che gli indagati si sarebbero messi in tasca, secondo gli investigatori, ammontano a circa tre milioni.

Le perquisizioni sono in corso nello stabilimento di Riva presso Chieri, nonché in provincia di Como e Monza e Brianza, nei confronti di quattro titolari di cariche societarie e di un consulente.

"A fronte della sostanziale inattività produttiva di tale sito - dicono gli investigatori -, le complesse indagini finora condotte dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino hanno invece consentito di ricostruite cospicui e articolati flussi di denaro, diretti anche all’estero, che hanno portato al prosciugamento delle casse societarie e al pignoramento di risorse aziendali".

Per questa ragione il procuratore aggiunto torinese Marco Gianoglio ha depositato, lo scorso 17 giugno 2020, istanza di fallimento della Ventures ed ha conseguentemente ipotizzato reati di bancarotta distrattiva.

Contestualmente, "per impedire che il patrimonio societario possa essere spogliato di ulteriori beni", i militari torinesi stanno procedendo al sequestro di conti correnti, titoli e di autovetture di lusso (tre Audi e due Bmw) acquistate nel frattempo dall’azienda.