Pesce congelato sequestrato in un ristorante di Cologno Monzese e lavoratori in nero

Pesce di dubbia provenienza. E lavoratori in nero. Continua l’attività di controllo della Polizia locale di Cologno Monzese a tutela dei consumatori.

Il nucleo Annonario e Controllo del territorio dei vigili - scrive in una nota l'assessore alla Sicurezza Giuseppe Di Bari - ha effettuato nelle scorse ore delle ispezioni in alcuni ristoranti della cittadina.

Durante le verifiche sono emerse, in un locale cinese, irregolarità riguardanti la provenienza e l’etichettatura di prodotti ittici surgelati: ciò impedisce di conoscere la tracciabilità degli alimenti, la loro provenienza e la data di pesca e surgelamento.

Informazioni, queste, necessarie per garantire la sicurezza dei prodotti e la loro idoneità al consumo. Per questo motivo sono stati sequestrati circa 100 kg di prodotti ittici. Nel corso dei controlli sono emersi anche due lavoratori in nero.

Per i ristoratori asiatici, quindi, sono scattate pesanti sanzioni.