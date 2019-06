Centinaia di pesci morti nel Lambro, tre segnalazioni da Monza a Monluè

Allarme per i pesci trovati morti nelle acque del fiume Lambro tra lunedì 17 e martedì 18 giugno. Sarebbero qualche centinaio gli esemplari deceduti. Nessuno sa ancora con esattezza la ragione, ma i luoghi delle segnalazioni sono almeno tre. E' del pomeriggio di martedì 18 la segnalazione a Milano, all'altezza del Caam, tra i centri logistici e viale dell'Aviazione, in zona Monluè.

Lunedì mattina due segnalazioni più a monte. La prima a Monza, nel quartiere di San Rocco. La seconda, alla polizia locale di Milano, nel capoluogo lombardo all'altezza di via Rombon, dove sono intervenuti gli agenti dell'unità tutela animali della polizia locale insieme con il personale veterinario dell'Ats e i tecnici dell'Arpa.

I pesci trovati morti in via Rombon erano tra i cinquanta e i cento. Sono state raccolte alcune carcasse, così come campioni dell'acqua del fiume, per fare analizzare il tutto. Per l'esito ci vorranno probabilmente circa 15 giorni. Le morìe, con tutta probabilità, potrebbero essere collegate.

Pesci morti nell'Olona

E' di domenica, invece, la morìa di pesci riscontrata nell'Olona, a San Lorenzo di Parabiago (Milano). Anche in quel caso la polizia locale si era occupata di raccogliere le segnalazioni e avviare le indagini per comprendere la causa. Ad aprile, invece, diversi pesci erano stati trovati morti in un fontanile di Corsico, sempre in provincia di Milano.