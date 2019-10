La musica conquista Monza, nelle piazze un pianoforte per tutti

La musica protagonista a Monza. In occasione della "Music Week" nel capoluogo brianzolo proseguono per tutto il weekend gli appuntamenti dedicati alla musica. Dopo il successo dell'inaugurazione con l'evento "Mille Chitarre in piazza" per il fine settimana di sabato 12 e domenica 13 settembre sarà protagonista il pianoforte.

Nelle varie piazze monzesi, da piazza Duomo, piazza Roma, piazza Centemero e Paleari e in via Italia (largo Mazzini), saranno posizionati quattro pianoforti a disposizione di chiunque desideri regalare uno o più brani musicali al pubblico di passaggio: dilettanti, principianti, musicisti professionisti, monzesi e non… per diffondere la musica in città.

Per tutto il giorno inoltre, dalle 10 alle 18, presso i Musei Civici Casa degli Umiliati, in via Teodolinda, si terrà una "Maratona pianistica". Nel suggestivo chiostro del museo ci sarà un concerto di pianisti, che si alternano senza interruzione accompagnando il pubblico lungo un percorso musicale strutturato per temi.

Qui il programma completo delle iniziative.