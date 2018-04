Piante di marijuana abbandonate in un campo ad Arcore

Ha trovato alcune strane piante abbandonate, all'interno di vasi, nel suo campo. Quei germogli verdi però non erano piante qualunque e alla proprietaria è bastata un'occhiata per accorgersene.

E' stato così che una donna ad Arcore ha chiesto l'intervento della polizia locale per segnalare la presenza di alcuni vasi con piantine di marijuana abbandonate nel suo campo, in via Del Roccolo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno constatato la presenza delle piante lasciate da qualcuno sul ciglio della proprietà. I vasi sono stati sequestrati e consegnati ai carabinieri della stazione cittadina. Resta da chiarire chi abbia abbandonato le piante di canapa e il perchè della scelta di quel luogo.