Lentate sul Seveso, i bambini giocano a calcio in piazza: arrivano i vigili e multano i genitori

Una multa di 50 euro a chi gioca a palla in piazza. Pugno di ferro del sindaco di Lentate sul Seveso, Laura Ferrari, contro i ragazzini che giocano a pallone. L’obiettivo è proteggere la monumentale piazza San Vito. Un luogo simbolo per la città, dove esiste un’antichissima chiesa medievale: l’Oratorio di Santo Stefano.



Nel pomeriggio di mercoledì 11 luglio gli agenti della polizia locale hanno elevato la prima multa. Non a ragazzini, ma ai genitori: rei di non aver vigilato sui loro figli che – non rispettando il nuovo regolamento – sono stati sorpresi a giocare a palla in piazza. Alcune pallonate sono finite contro la porta lignea dell’antica chiesa. Ora però sindaco e assessori stanno pensando a una serie di iniziative ludiche dedicate ai ragazzi, che si svolgeranno proprio in piazza.