Aggredisce il fratello e picchia i carabinieri intervenuti per fermarlo: arrestato 35enne

Ha aggredito il fratello, di poco più grande, iniziando a prenderlo a calci e pugni. E così un cittadino senegalese di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. È successo in via Macallé a Seregno nel pomeriggio di venerdì 4 gennaio, come riferito dagli investigatori della compagnia di Seregno.

A chiedere aiuto ai militari è stato il fratello del centrafricano, 38 anni. L’uomo, intorno alle 14.30 di venerdì, è stato aggredito dal fratello. Futili i motivi del litigio. Ma quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, sono state aggredite dal 35enne. L’uomo era in uno stato di considerevole agitazione, al punto che i carabinieri hanno avuto difficoltà a calmarlo.

In tasca aveva anche due grammi di marijuana. Processato per direttissima, è stato condannato a otto mesi di reclusione e riaccompagnato alle frontiere per essere rispedito in Senegal.