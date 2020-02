Prende a pugni la compagna davanti ai suoi figli e aggredisce i poliziotti: 50enne arrestato

Le ha sferrato un pugno all'altezza del torace, colpendola con violenza davanti a due dei suoi figli proprio mentre stava discutendo con uno di loro. Poi, quando sulla soglia dell'appartamento, ha incrociato i poliziotti chiamati dalla donna, ha aggredito anche loro.

Un uomo di cinquant'anni è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e indagato per violenza domestica. La volante della Questura di Monza è intervenuta nel pomeriggio di lunedì in zona Stadio su richiesta di una donna italiana che aveva segnalato di essere stata picchiata per futili motivi dal compagno sul conto del quale risultano anche alcuni provvedimenti di ammonimento da parte del Questure per tre analoghi episodi a partire da aprile 2018.

I poliziotti hanno trovato l'uomo sulla porta di ingresso dell'abitazione e hanno chiesto di mostrare i documenti. Dopo essersi rifiutato il cinquantenne ha spintonato gli agenti, facendone cadere a terra uno e colpendo l'altro con una gomitata. Entrambi i poliziotti sono finiti in ospedale con una prognosi di tre e dieci giorni.

Secondo quanto ricostruito dalla donna il convivente l'avrebbe colpita per futili motivi, intromettendosi mentre stava litigando con suo figlio e ricoprendola di insulti. La violenza è avvenuta sotto gli occhi di due dei tre figli della donna. Per il cinquantenne sono scattate le manette ma anche questa volta, come già accaduto in passato, dopo le botte la donna non ha voluto formalizzare la querela.