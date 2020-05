Picchiata per mesi dal compagno, si presenta dalla polizia coperta di lividi: arrestato 30enne

I mesi di lockdown si sono trasformati in un incubo senza fine. Giorni e giorni costretta tra le mura domestiche insieme al suo compagno che ormai era diventato il suo aguzzino tra violenze, maltrattamenti e botte. Fino a che non ce l'ha fatta più e ha trovato il coraggio di chiedere aiuto.

Così nei giorni scorsi una donna di trentadue anni, di Monza, si è presentata in Questura coperta di lividi e ha raccontato quello che era stata costretta a subire per mesi. Raccolta la testimonianza della donna gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti e l'uomo, un trentenne originario dell'Est, è stato arrestato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Monza.

Secondo quanto ricostruito la vittima aveva subito per mesi interi vessazioni, minacce e violenze senza la possibilità di allontanarsi da casa anche a causa del periodo di lockdown scattato in seguito all'entrata in vigore delle misure restrittive per il Coronavirus.