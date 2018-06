Picchia i genitori che non gli danno i soldi per la droga: il padre finge lo fa arrestare

Voleva i soldi per la droga e per questo picchiava i genitori. Tutto ciò fino a mercoledì sera, poi è stato arrestato dai carabinieri. È successo a Sesto San Giovani, nei guai un cittadino italiano di 22 anni già noto alle forze dell'ordine.

A denunciare il ragazzo è stato proprio il padre che, stanco delle vessazioni, ha finto di andare a prelevare il denaro da dare al figlio, ma si è presentato in caserma a denunciare il fatto. Sul posto sono intervenuti i militari che hanno arrestato il 22enne.

Non era la prima volta: altri episodi simili si erano verificati nel recente passato, l'ultimo era stato segnalato agli investigatori a fine maggio. Non solo: nel novembre del 2015 era stato arrestato con la stessa accusa ed era tornato in libertà dopo un anno e mezzo.