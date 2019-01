Massacra di botte la madre e il padre: anziani genitori salvati dall'altro figlio, uomo arrestato

A suo padre ha rotto un dito di una mano. A sua madre ha fatto un occhio nero. Poi, per fortuna, a interrompere la sua folle serata è arrivato suo fratello, che è riuscito a difendersi e bloccarlo fino all'arrivo dei militari.

Un uomo di quarantadue anni, un italiano pregiudicato e con problemi conclamati di tossicodipendenza, è stato arrestato giovedì sera a Cesano Maderno con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

L'allarme è scattato alle 21.45, quando alcuni residenti della palazzina in cui il 42enne vive con i genitori hanno chiesto aiuto al 112 dopo aver sentito urla e richieste d'aiuto provenire dall'abitazione.

In quel momento - molto probabilmente per i soldi per la droga -, l'uomo stava picchiando con violenza i suoi anziani genitori, padre di ottantatré anni e madre di ottanta. A porre fine alle violenze è stato il fratello maggiore dell'aggressore - un 51enne -, che è riuscito a colpirlo e immobilizzarlo.

I due anziani sono stati portati entrambi in ospedale a Desio: lui con una prognosi di trenta giorni per contusioni multiple e frattura del quinto metacarpo, lei per traumi vari e un trauma periorbitario. L'arrestato, invece, è finito al San Carlo di Paderno Dugnano con una ferita al volto ed è poi stato accompagnato nelle camere di sicurezza della caserma.