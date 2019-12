Picchia la moglie davanti alla figlia di 5 anni: 31enne in manette a Barlassina

Ha picchiato la moglie - dopo aver bevuto forse troppo - davanti alla figlia di cinque anni. Un 31enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Domenica sera per l’ennesima volta l’uomo ha malmenato la moglie 27enne, mandandola all’ospedale e rimediando un trauma all’arto superiore, all’anca e all’emitorace destro.

I maltrattamenti andavano avanti da almeno due anni, ed erano molto frequenti. La moglie, casalinga, era terrorizzata e non osava reagire. Solo con l’intervento dei carabinieri, e in particolare del maresciallo di stazione Marco Verrecchia, la donna si è decisa a sporgere denuncia.