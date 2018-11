Aggredisce con pugni e sberle la moglie: arrestato dai carabinieri

Un anno e sette mesi di carcere. È quanto dovrà scontare un 65enne di Cavenago Brianza che nell'ottobre del 2014 aggredì con sberle e pugni la compagna nordafricana, tanto che la donna fu costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso. La donna aveva denunciato i maltrattamenti continui ai carabinieri.

Nei giorni scorsi è arrivata la sentenza e i carabinieri della stazione di Bellusco, nella giornata di venerdì 9 novembre, sono andati a prelevare l’uomo, in ottemperanza a un ordine di esecuzione per la carcerazione del tribunale di Monza. L'uomo è stato ristretto nella casa circondariale di via San Quirico.