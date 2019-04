Picchia la moglie con in braccio la figlia di appena due mesi: arrestato

Non si è fermato nemmeno davanti alla figlia di due mesi e ha fatto esplodere la violenza nei confronti della moglie, una donna di 21 anni, che aveva in braccio la neonata. E’ successo a Melzo dove i carabinieri hanno arrestato un cittadino marocchino di 35 anni per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

A far accorrere nell’appartamento i militari è stata una vicina che ha dato l’allarme dopo aver sentito le grida disperate della donna. I carabinieri hanno trovato la ragazza in strada: la donna poco prima era stata presa a calci e pugni dal marito mentre aveva in braccio la figlia di due mesi e poi si era allontanato in macchina. A fare esplodere la furia violenta dell’uomo sarebbe stato un banale litigio. La ragazza è stata accompagnata all’ospedale di Melzo da dove è stata dimessa con sette giorni di prognosi. I medici hanno visitato anche la piccola che ha riportato un trauma al piede.

Il marito violento invece è stato arrestato poco dopo quando i militari, appostati fuori dall’abitazione, lo hanno sorpreso mentre rientrava a casa come se nulla fosse successo.