Picchiata dal marito davanti ai tre figli: arrestato grazie a una vicina

Ha aggredito per l'ennesima volta la moglie, oltretutto davanti ai tre figli minorenni. Ma una vicina sentendo le urla ha lanciato l'allarme al 112 e l'uomo - un egiziano di 38 anni è stato arrestato. L'episodio è accaduto nella serata di sabato, verso le 21, in via De Amicis, a Melzo.

I carabinieri della stazione locale sono intervenuti sul posto grazie alla segnalazione della vicina della coppia. L'aggressore, un pregiudicato che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, ha aggredito la moglie per futili motivi.

La vittima, una giovane donna di 28 anni, ha riferito ai militari di aver subito altri episodi analoghi nel corso degli ultimi anni. Il 38enne è stato condotto al carcere di San Vittore. La moglie invece, che ha rifiutato le cure mediche, è stata indirizzata al locale centro antiviolenza.