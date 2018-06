Irrompe sugli spalti durante la partita di calcio del figlio: picchia e minaccia l'ex moglie

Un disoccupato di 49 anni, di Muggiò, è stato arrestato giovedì pomeriggio per atti persecutori. Da anni rendeva impossibile la vita dell’ex moglie: una 40enne di Muggiò con due figli di 10 e 12 anni. L’uomo non si rassegnava alla fine del suo matrimonio. Già due anni fa era stato colpito da un’ordinanza di custodia cautelare.

Uscito dal carcere il 49enne, tossicodipendente e con problemi di alcolismo, era andato in una comunità protetta per disintossicarsi. Anche per questo l’ormai ex moglie aveva accettato di far decadere il divieto di avvicinamento alla sua casa. Poche settimane dopo l’ex marito è fuggito dalla comunità ed è tornato a perseguitare l’ex moglie.

Minacce di morte, botte, pedinamenti sotto casa e sul posto di lavoro: una farmacia di Seregno dove l’ex marito era piombato all’improvviso, minacciando la donna di fronte ai clienti. Il 49enne se la prendeva anche con i vicini di casa dell’ex moglie, minacciandoli e danneggiando le loro auto, solo perché avevano testimoniato contro di lui al processo. Danneggiata anche l’auto della donna.

L’ex marito non aveva esitato a picchiare l’ex moglie davanti ai figli, minacciandola di morte. L’ultimo episodio pochi giorni fa, alla partita di uno dei figli, all’oratorio. Mentre la donna assisteva alla partita, il 49enne aveva fatto irruzione tra gli spalti, aggredendola e stringendole le mani al collo. Un episodio che gli è costato di nuovo il carcere.