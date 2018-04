Fermato per un controllo aggredisce e picchia i poliziotti: arrestato 21enne

E' stato fermato dalla polizia ferroviaria per un controllo, in stazione, a Monza, in piazza Castello. Ma di fronte agli agenti ha opposto resistenza ed è fuggito via in direzione di via Mentana.

Proprio qui, lunedì pomeriggio, lo hanno raggiunto e bloccato i poliziotti del commissariato di Monza. Il fuggitivo, un 21enne di origine gambiana senza fissa dimora e irregolare sul territorio, non ha reagito bene nemmeno alla presenza degli agenti e ha aggredito le forze dell'ordine, colpendo i poliziotti e gli addetti della polfer. Per il giovanissimo sono scattate le manette per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Sempre in stazione poi, in serata, durante un controllo del territorio effettuato dalle volanti del Reparto Prevenzione Crimine, è stato denunciato un uomo di 44 anni, di Lecco, trovato in possesso di strumenti atti a offendere e pericolosi e resosi responsabile anche di oltraggio a pubblico ufficiale per gli insulti rivolti ai poliziotti.