Bastonate al compagno della ex moglie: padre e figlio mandano in ospedale un uomo

Aveva osato iniziare una relazione con la sua ex moglie. Così, un uomo di 60 anni ha organizzato una spedizione punitiva. Con l’aiuto del figlio 21enne, domenica sera si è presentato sotto casa del rivale, in via Sant’Ambrogio a Cesano Maderno.

Armato di un robusto bastone, ha percosso il 56enne sulla testa, prendendolo anche a calci e pugni. La vittima è stata ricoverata con un violento trauma cranico commotivo all’ospedale di Desio ed è in gravi condizioni. Il 56enne aveva tentato di fuggire, rifugiandosi nel cortile condominiale.

Ma i due non avevano esitato a scavalcare il cancello, e a circondarlo. Sono stati arrestati per lesioni personali aggravate. Ora si trovano nel carcere di Monza.