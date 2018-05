Blitz dei carabinieri nei condomini occupati di Pioltello: fermate otto persone

Otto persone fermate e 70 grammi di droga sequestrati. È il bilancio di un blitz messo a segno nella mattinata di martedì 15 maggio dai carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda nel quartiere Seggiano di Pioltello.

I militari, come riportato in una nota, hanno passato al setaccio tre condomini di via Brasile che diversi residenti avevano segnalato come luoghi occupati irregolarmente e luogo utilizzato come deposito per gli stupefacenti. Al termine dei controlli i carabinieri hanno accompagnato negli uffici della compagnia di Cassano otto cittadini marocchini, irregolari suls uolo italiano, sorpresi all'interno di alcune abitazioni.

Successivamente sono stati trasferiti in questura a Milano per le procedure di espulsione. Per loro è scattata anche una denuncia per occupazione abusiva di immobili. Non solo: grazie all’intervento dei cani antidroga del nucleo cinofili di Casatenovo, gli investigatori hanno recuperato 60 grammi di hashish e 10 di cocaina nascosti nell’androne del condominio di via Brasile 5.