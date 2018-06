Ubriaco fradicio, si presenta sotto casa della moglie e minaccia di ucciderla: arrestato

Si è presentato a casa della completamente ubriaco nel cuore della notte e ha minacciato di ucciderla. L'epilogo? Le manette con l'accusa di atti persecutori. È successo tra domenica e lunedì 18 giugno a Pioltello, nei guai un cittadino turco di 49 anni. La notizia è stata resa nota dai carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda con un comunicato.

"L’uomo, sposato con la consorte dal 1995, da alcuni mesi era stato allontanato di casa della moglie a seguito di alcune violenze subite", precisano gli investigatori. Nella notte tra domenica e lunedì si è presentato davanti alla casa della moglie: prima ha cercato di sfondare la porta, poi ha iniziato a minacciarla di morte. Lei terrorizzata ha chiamato il 113 e sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno braccato l'uomo mentre era all'esterno del condominio.

Non sarebbe la prima volta: analoghi episodi — come ha riferito la 48enne agli inquirenti — sarebbero accaduti negli ultimi giorni.

Per il malvivente sono scattate le manette e in mattinata è stato giudicato per direttissima dal tribunale di Milano che lo ha sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie.