Sorpreso con la droga, il trapper monzese orina sui verbali e posta il video su Instagram

Prima le minacce di morte all'inviato di "Striscia la Notizia" Vittorio Brumotti, poi lo "show" a Napoli mentre saltava sulle auto dei carabinieri, sputandoci sopra. E ora i verbali della polizia su cui ha orinato, riprendendo la scena e postandola su Instagram

L'ultima trovata del trapper monzese concosciuto sui social con il nome di "Jordan Jeffrey Baby 23" è andata in scena mercoledì sera a Pordenone dove il giovane è stato sorpreso dagli agenti all'interno di un Bed&Breakfast con dell'hashish e per questo è finito in Questura.

Appena uscito dagli uffici però il trapper, residente nel Vimercatese, si è immortalato mentre orinava sopra i verbali della polizia e sul foglio di via.

Nella serata di giovedì al giovane è stato notificata la Misura di Prevenzione dell’Avviso orale disposta dal Questore della Provincia di Pordenone ed è stata depositata alla Procura della Repubblica di Pordenone una comunicazione di notizia di reato per Diffamazione continuata e aggravata (Art. 595 commi 3, 4 C.P.), Vilipendio della Repubblica delle Istituzioni Costituzionali e delle Forze Armate (artt. 81, 290 comma 2 C.P.) Deturpamento e Imbrattamento di cose altrui. Art. 639 comma 2 C.P.).