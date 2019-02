Sperona un'auto nel tunnel della Valassina a Monza, scappa e si schianta: preso il pirata

Un'anziana di 71 anni in ospedale e un pirata della strada denunciato. È il bilancio di un incidente avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì 27 gennaio sulla Valassina. E probabilmente il pirata l'avrebbe fatta franca se non fosse stato per alcuni cittadini che hanno visto quello che è accaduto e lo hanno "inseguito".

L'incidente sulla Valassina

Tutto è accaduto intorno alle mezzanotte e mezza sulla Valassina nel tunnel di Monza (direzione Milano). Secondo una prima ricostruzione sembra che l'auto del pirata — un'Audi A3 — a seguito di un repentino cambio di corsia abbia impattato contro una Toyota Yaris che viaggiava sulla prima corsia.

Malgrado il sinistro l'Audi ha continuato la sua corsa, seguita da altra autovettura, i cui conducenti, per senso civico, hanno chiamato soccorsi e la Polizia. L’auto fuggitiva si è allontanata dal luogo del sinistro fino a raggiungere la rotatoria di Via Elvezia dove si è schiantata contro la cuspide stradale.

Lui non si è arreso: ha tentato di scappare a piedi ma è stato rintracciato e arrestato dagli agenti del commissariato di viale Romagna. È stato denunciato per omissione di soccorso, fuga a seguito di sinistro stradale, oltre a essersi rifiutato di sottoporsi al controllo alcoltest. Non solo, per lui è scattata anche una salata multa da 3mila euro per mancanza copertura assicurativa, cambio si corsia non segnalato, circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. Sono state, inoltre, avviate le pratiche per la confisca del veicolo.

La 71enne ferita, invece, è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso del San Gerardo. I mezzi sono stati recuperati da Agliata soccorso.