Guida senza patente, si schianta contro una moto e scappa lasciando un ferito a terra: preso

Prima ha causato un incidente, ha ferito un uomo ed è scappato. Ha cercato di far perdere le sue tracce, ma è stato rintracciato e arrestato con l'accusa di omissione di soccorso e fuga. È successo nella giornata di venerdì 25 gennaio in via Boccaccio a Monza, come riferito dagli agenti della polizia locale.

I "ghisa" erano intervenuti in via Boccaccio per i rilievi di un incidente tra un'automobile e una motocicletta, sinistro in cui era rimasto ferito il centauro e l'automobilista era scappato senza prestare soccorso. Grazie alle testimonianze dei passanti gli agenti sono riusciti a risalire al presunto conducente dell'auto che è stato raggiunto sul posto di lavoro e denunciato.

Durante gli accertamenti, inoltre, è emerso che guidava senza patente dal 2011, quando gli era stata revocata. Il motociclista, invece, è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso del San Gerardo.