Piscina gratuita per bambini e ragazzi a Seregno, torna l'iniziativa "Io entro gratis"

Piscina gratis ad agosto per bambini e ragazzi a Seregno. Torna, come ogni anno, l’iniziativa “Io entro gratis!” dedicata ai ragazzi fino ai 14 anni (compresi) e residenti in città: per loro, l’opportunità di accedere gratuitamente alle piscine del Centro Sportivo “Umberto Trabattoni”, purché accompagnati da un adulto pagante.

Sarà possibile ritirare i biglietti dal 1 agosto (fino ad esaurimento scorte) presso il Comune di Seregno - Servizio Sport ed Attività Giovanili, nella sede di via Umberto I, il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle 12,30 e giovedì dalle ore 9 alle 18.30. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio tramite e-mail info.giovani@seregno.info o telefono 0362.26.34.49.

Le iniziative del comune di Seregno per chi trascorre l’estate in città riguardano anche gli over 65 a cui è riservata la partecipazione gratuita al tradizionale Pranzo di Ferragosto. Il pranzo, la cui partecipazione sarà gratuita, si svolgerà in via Cagnola (zona Fuin – area feste Madonna della Campagna) a partire alle ore 12.30 del giorno 15 agosto.

La partecipazione è riservata ai residenti in città. È necessario iscriversi presso il centro diurno Nobili in via Schiapparelli 21, dalle ore 14,30 alle ore 17.30 il martedì, giovedì e venerdì (è richiesta la presentazione del documento di identità). Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro al chiamando il numero 0362.32.89.94.