Onde artificiali, sabbia e scivoli: "Monza ha bisogno di nuove piscine"

Una sola piscina per 120mila abitanti. Per l'associazione HQ Monza non basta e a Monza servirebbero altre piscine, magari all'avanguardia con onde artificiali, fondali di sabbia, getti d'acqua e scivoli.

A chiedere più servizi e la realizzazione di nuovi impianti è Isabella Tavazzi, portavoce dell'Associazione che azzarda anche l'ipotesi di usare in alcuni punti la sede del Lambro, opportunamente tenuta piena regolando diversamente la diga di Inverigo, per installare piscine galleggianti. "Anche di fronte ai mutamenti climatici che stiamo vivendo, è importante l’idea di dotare la città di un numero adeguato di impianti natatori e ricreativi all’aperto. Si tratta di uno dei tanti elementi utili per una visione moderna, green e smart della Monza del futuro. Una città capace di offrire ai suoi abitanti servizi attesi e di qualità” spiega Tavazzi.

"Monza ha bisogno di nuove piscine scoperte. La quantità rapportata alla popolazione, rispetto alla media lombarda ed alle città vicine, è sconfortante: un vecchio impianto all’aperto per 120.000 abitanti. Si tratta della piscina di Triante, che tra l’altro è una modesta vasca da 25 metri letteralmente presa d’assalto nel periodo estivo, con una capacità massima di circa 105 bagnanti (in base al vigente DPGR 20 maggio 2015)" si legge in una nota.

Chiusa anche la piscina del Parco per interventi di ammodernamento, a Monza resta soltanto un impianto disponibile per i cittadini dove trovare una vasca scoperta.

"Per stare nella media regionale, servirebbero almeno altri due impianti. Ma parliamo di impianti polifunzionali di nuova generazione, come ormai usa in tutto il mondo. Vasche di forma libera, con attrezzature tali da fornire all'utente nuovi interessi: scivoli, onde artificiali, fondali in sabbia. E vasche secondarie con idrogetti, sale fitness, servizi termali e Spa" conclude l'assocazione.