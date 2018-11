Svaligiano una villa, abbandonano la cassaforte con una pistola in un campo

Una cassaforte abbandonata in un campo. A trovarla, nella mattinata di venerdì 9 novembre, è stato un passante di Rovellasca. Il forziere si trovava in via San Bernardo, a Misinto. I carabinieri, dopo averlo ispezionato, hanno scoperto che dentro c’era una pistola.

Dopo una serie di accertamenti, i militari hanno scoperto che cassaforte era stata rubata in una villa ad Appiano Gentile (Como). I ladri l’hanno svuotata di soldi e gioielli, poi si sono disfatti del forziere lasciando dentro la pistola, carica con tre pallottole. L’arma è risultata regolarmente detenuta e, dopo ulteriori approfondimenti utili per le indagini, sarà restituita al suo proprietario.