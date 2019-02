Sorpreso con 1.800 euro di coca e una pistola rubata: ragazzo di 21 anni nei guai

Nascondeva una Beretta calibro 9 rubata con la matricola parzialmente abrasa e 2.800 euro di cocaina. E per lui sono scattate le manette, arrestato dagli agenti del commissariato di viale Romagna. È successo nella serata di martedì 26 febbraio a Monza, nei guai un ragazzo italiano di 21 anni residente a Vedano al Lambro.

Il blitz — come riferito dagli investigatori — è scattato quando i poliziotti hanno notato il giovane mentre tentava di vendere una dose di cocaina nella zona dello Stadio. Gli agenti sono subito intervenuti bloccando lui e il cliente. È scattata la perquisizione durante la quale sono saltate fuori quattro dosi di cocaina e denaro per circa 300 euro, "frutto dell’attività di spaccio", ipotizzano gli investigatori. Successivamente è stata passata al setaccio anche la sua abitazione dove è stata trovata l'arma e altri 76 grammi di coca. Per lui sono scattate le manette.